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«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске

19 сентября 2019 14:31
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Новости Беларуси. «Дорогами добрых дел». 3D-веломарафон с таким названием собрал в Минске активную молодежь со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске-1

«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске-3

«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске-5

Волонтеры отряда «Доброе сердце» вместе с учащимися воскресной школы Дома милосердия заложили аллею хвойных деревьев, а также помогли благоустроить двор возле Храма-памятника в честь Всех Святых.

Эта инициатива стала завершением благотворительной акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси». За год активисты БРСМ благоустроили 150 родников и 200 культовых сооружений.

«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске-8

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мы не останавливаемся – мы движемся дальше и дальше. Будем продолжать развивать наш проект – восстанавливать святыни. Конечно, важно заниматься озеленением. Если мужчина должен посадить дерево, то, мы считаем, активист БРСМ должен посадить парк.

Молодежная акция «Восстановление святынь» проходит по всей Беларуси около пяти лет. За это время волонтеры благоустроили 1500 знаковых объектов.

«Дорогами добрых дел». Волонтёры БРСМ заложили аллею хвойных деревьев около Дома милосердия в Минске-11

# БРСМ # общество # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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