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Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»

01 марта 2019 12:10
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Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом проходит 1 марта. Задать вопрос Александру Лукашенко имели возможность не только присутствующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес информационного агентства БЕЛТА белорусы присылали сообщения, в которых обозначили волнующие их темы. За два дня их оказалось более 2 тысяч. Абсолютное большинство в той или иной степени касалось благосостояния: зарплаты, жилье, материнский капитал, развитие регионов.

Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Даже самые богатые государства возьмите – там будут эти проблемы: ценообразование, жилье, проценты, кредиты, рабочие места и так далее. Первое, что я хочу сказать: за прошедших два года инициаторами были сами такие же люди и бизнесмены. Мне казалось, что мы приняли все решения по поднятым вопросам. И по какому-то третьему, пятому кругу идем, решая другие вопросы, эти же самые.

Например, семейный капитал вы затронули, вопрос многодетных семей и прочее. Рамки семейного капитала будут расширены: жильем, может быть, еще какими-то вопросами. Если тут только семейный капитал могут использовать на здоровье ребенка, на образование, по-моему. То сейчас мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты.

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Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»-4

Александр Лукашенко о семейном капитале: «Договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты»-6

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# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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