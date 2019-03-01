Александр Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет

Новости Беларуси. Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь.
Слова Александра Лукашенко приводит БЕЛТА.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.
Также глава государства подчеркнул, что Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.