Александр Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет

Новости Беларуси. Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь.

Слова Александра Лукашенко приводит БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.

Также глава государства подчеркнул, что Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.