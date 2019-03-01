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Александр Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет

01 марта 2019 08:40
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Новости Беларуси. Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь. 

Слова Александра Лукашенко приводит БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.  

Также глава государства подчеркнул, что Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.  

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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