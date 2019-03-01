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«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

01 марта 2019 11:50
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Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях-1

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях.  

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Так, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде к большому разговору подключились в качестве зрителей в клубе и комнатах досуга.  

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях-4

Слушают по радио в казармах и парке боевых машин. По-военному точный расчет слушателей: 100 процентов личного состава.

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях-7

Никита Ильющенко, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Президент сегодня говорил о развитии Союзного государства и взаимоотношениях между нашими народами. Хороший тому пример – участие белорусских и российских военнослужащих в совместных учениях. Например, бойцы 103-й бригады, где я служу, в прошлом году ездили на учения «Славянское братство» в Новороссийск. В этом году собираемся принять участие в учениях «Щит Союза».   

«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях-10

# Большой разговор с Президентом # общество # Никита Ильющенко # Фотофакт

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