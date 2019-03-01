«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях.

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»

Так, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде к большому разговору подключились в качестве зрителей в клубе и комнатах досуга.