«Большой разговор с Президентом». Первые оценки прозвучали в трудовых коллективах, учебных аудиториях

Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимательно следят за трансляцией во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые оценки звучат в трудовых коллективах, учебных аудиториях.
Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире»
Так, в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде к большому разговору подключились в качестве зрителей в клубе и комнатах досуга.
Слушают по радио в казармах и парке боевых машин. По-военному точный расчет слушателей: 100 процентов личного состава.
Никита Ильющенко, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Президент сегодня говорил о развитии Союзного государства и взаимоотношениях между нашими народами. Хороший тому пример – участие белорусских и российских военнослужащих в совместных учениях. Например, бойцы 103-й бригады, где я служу, в прошлом году ездили на учения «Славянское братство» в Новороссийск. В этом году собираемся принять участие в учениях «Щит Союза».