Александр Лукашенко: надо прекратить правительству России лоббировать олигархические кланы

Одной из первых прозвучала тема сотрудничества с нашим главным партнером – Россией. Александр Лукашенко еще раз прокомментировал некоторые проблемные вопросы, которые сейчас пытаются урегулировать стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, то вы будете счастливыми людьми. Тут надо признать, вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Тогда зачем вы под предлогом, что она грязная, не такая, не сякая блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп.