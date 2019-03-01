Александр Лукашенко: надо прекратить правительству России лоббировать олигархические кланы

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из первых прозвучала тема сотрудничества с нашим главным партнером – Россией. Александр Лукашенко еще раз прокомментировал некоторые проблемные вопросы, которые сейчас пытаются урегулировать стороны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в правительстве России часто говорю: если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продуктов питания, как в Беларуси, то вы будете счастливыми людьми. Тут надо признать, вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли. Тогда зачем вы под предлогом, что она грязная, не такая, не сякая блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп.
К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев. Вы знаете, что это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов Российской Федерации. У меня с ним добрые, хорошие отношения, почти дружеские, но я говорю, этот факт всем известен. И вы думаете, что он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России, если за последний год он 7 или 10 заводов дополнительно скупил и производил этот сахар?
Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические. Крупный бизнес сросся с властью и они проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь во всех документах предусмотрено, что у нас общий рынок и мы должны свободно торговать.