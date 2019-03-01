Александр Лукашенко о предпринимательстве: «Просто надо людям нашим начинать шевелиться»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь. Потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался – иди работай. Заплатил какую-то копейку – единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемые самозанятые… Еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то задержали, бюрократизм какой-то кого-то заел и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться.