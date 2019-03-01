Президент Беларуси рассказал, почему взялся за обновление предприятий в Орше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается власти, они правильно пишут, что нам бы в чем-то помочь. Что мы и делаем. Вы помните, сколько по Орше критиковали меня за этот проект? А, там родина, Президент… Я действительно взял этот проект в городе, типичном для таких городов Беларуси. Потому что я знаю этот город, и там меня не обойдешь. Я знаю все предприятия. Потом вышли на какой-то единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Уже началась работа в Борисове. У нас в Барановичах, Молодечно и так далее определенные проблемы – пусть не такие, но существуют. Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города.

Нас беспокоят сегодня не столько минские областные центры – по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения, не столько районные центры, о которых вы говорили – там мы проблемы решаем худо-бедно. А вот эти города – крупные, за 100 тысяч человек: 100, чуть меньше, где накопилось море проблем. И мы якобы не видели эти проблемы. А это огромное количество населения. Куда деваться этим людям? Им надо помогать там.