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Президент Беларуси констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории

01 марта 2019 08:11
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Новости Беларуси. Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории.

Об этом Президент Беларуси заявил 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Слова Александра Лукашенко приводит БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, у современных читателей, зрителей сегодня огромный выбор новостных источников. Формы подачи опережают время, скорость распространения информации поражает. Но человек тонет в этом море фактов и событий, разнополярных мнений и навязанных ему выводов. Несмотря на такое мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории. И у этого есть свои причины.

# Большой разговор с Президентом # общество

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