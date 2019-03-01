Президент Беларуси констатирует дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории

Новости Беларуси. Несмотря на мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием аудитории.

Об этом Президент Беларуси заявил 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Слова Александра Лукашенко приводит БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, у современных читателей, зрителей сегодня огромный выбор новостных источников. Формы подачи опережают время, скорость распространения информации поражает. Но человек тонет в этом море фактов и событий, разнополярных мнений и навязанных ему выводов. Несмотря на такое мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который пользовался бы абсолютным доверием аудитории. И у этого есть свои причины.