Начальник Фрунзенского РОЧС Минска: «Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было»

Новости Беларуси. Начальник Фрунзенского РОЧС Минска Александр Черноусик рассказал о том, как изменились показатели гибели людей на пожарах по сравнению с 90-ми годами, а также о техническом оснащении спасателей.

Александр Черноусик, начальник Фрунзенского РОЧС Минска:

Если сравнивать прошедшие года, становление нашего Министерства, то можно сделать вывод, что мы стали намного мобильней, оперативней, решаем более широкий спектр задач, которые ставятся перед нами. Конечно, оценку дают и наши жители.

«Количество пожаров снижается с каждым годом»

О результатах нашей работы говорят и цифры: количество пожаров снижается с каждым годом, уровень гибели детей стремится к нулю. Это и есть основная оценка нашей деятельности.

Такого оснащения, как сегодня, у нас никогда не было. Если вспоминать 90-е годы, боевая одежда пожарного спасателя – это были кирзовые сапоги, каска и брезентовая одежда. Сегодня наш пожарный спасатель экипирован, если можно так сказать, по последнему слову науки. Оснащение наших подразделений с каждым годом становится качественнее.

Техника, которая предназначена для проведения неотложных и аварийно-спасательных работ, разработана с учетом наших пожеланий, с опытом не только Беларуси, но и зарубежных стран. Сегодня это все стоит у нас на вооружении.

Необходимо в экстремальных условиях прийти на помощь в кратчайшее время

Наши люди, которые работают у нас, совершенствуются также и сами: проводятся основные и дополнительные занятия, тактико-специальные, учения и т. д., чтобы сработать в экстремальных условиях на должном уровне и в кратчайшее время прийти на помощь.