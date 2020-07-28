«На этих приёмах буквально с телефона решались проблемы». Как «Белая Русь» помогает гражданам

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель председателя РОО «Белая Русь» – Александр Шатько. Встречи с чиновниками высокого уровня проходят в нашей стране регулярно, например, по субботам. Чем конкретно работа ваших приемных отличается от их обычной работы? Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Наверное, здесь более интенсивный прием – это раз. Во-вторых, мы людей, которые к нам заранее записываются, готовим, помогаем составить им заявления, сформулировать вопрос, ведь каков вопрос, такой ответ, для того, чтобы не тратить время этого чиновника просто зря для того, чтобы он разобрался в ситуации, этих людей готовят, работают с ними заранее.

Действительно ли удается всем помочь? Александр Шатько:

Конечно, нет. Иногда есть такие запущенные проблемы, люди приходят уже после решения Верховного суда, к примеру, и уже не одно решение, и разрулить эту ситуацию бывает очень сложно, иногда просто непосильно. Но по прошлым электоральным кампаниям порядка 30-35% проблем было решено сразу. На этих приемах буквально с телефона решались проблемы. Конечно, есть невнимательность чиновников, и есть, может быть, невнимательность тех людей, которые не знают, куда идти жаловаться или решать свою проблему. Я думаю, что в этот прием за этот месяц гораздо больше будет процентов.

На ваш взгляд, в чем больше проблематика: в том, что граждане сами запускают вопрос или это невнимательность? Александр Шатько:

Юридическая безграмотность наших граждан видна со всех сторон и люди просто не понимают: о чем говорить, что просить, как действовать, куда идти и чем, вообще, заняться. Многие не пользуются юристами, считают, что сами с усами, и запускают так эту проблему, что она просто приходит в тупик и чтобы ее решить, надо возвращаться к истокам этого всего мероприятия. Иногда проходит очень много времени. Есть просто собиратели жалоб, вот они приходят с огромными пачками из кампании в кампанию, они прекрасно знают, что их проблема не будет решена, но, тем не менее, вот они ходят.