«На этих приёмах буквально с телефона решались проблемы». Как «Белая Русь» помогает гражданам
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель председателя РОО «Белая Русь» – Александр Шатько.
Встречи с чиновниками высокого уровня проходят в нашей стране регулярно, например, по субботам. Чем конкретно работа ваших приемных отличается от их обычной работы?
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Наверное, здесь более интенсивный прием – это раз. Во-вторых, мы людей, которые к нам заранее записываются, готовим, помогаем составить им заявления, сформулировать вопрос, ведь каков вопрос, такой ответ, для того, чтобы не тратить время этого чиновника просто зря для того, чтобы он разобрался в ситуации, этих людей готовят, работают с ними заранее.
Действительно ли удается всем помочь?
Александр Шатько:
Конечно, нет. Иногда есть такие запущенные проблемы, люди приходят уже после решения Верховного суда, к примеру, и уже не одно решение, и разрулить эту ситуацию бывает очень сложно, иногда просто непосильно. Но по прошлым электоральным кампаниям порядка 30-35% проблем было решено сразу. На этих приемах буквально с телефона решались проблемы. Конечно, есть невнимательность чиновников, и есть, может быть, невнимательность тех людей, которые не знают, куда идти жаловаться или решать свою проблему. Я думаю, что в этот прием за этот месяц гораздо больше будет процентов.
На ваш взгляд, в чем больше проблематика: в том, что граждане сами запускают вопрос или это невнимательность?
Александр Шатько:
Юридическая безграмотность наших граждан видна со всех сторон и люди просто не понимают: о чем говорить, что просить, как действовать, куда идти и чем, вообще, заняться. Многие не пользуются юристами, считают, что сами с усами, и запускают так эту проблему, что она просто приходит в тупик и чтобы ее решить, надо возвращаться к истокам этого всего мероприятия. Иногда проходит очень много времени. Есть просто собиратели жалоб, вот они приходят с огромными пачками из кампании в кампанию, они прекрасно знают, что их проблема не будет решена, но, тем не менее, вот они ходят.
Как записаться на прием и необходимо ли личное присутствие при этом?
Александр Шатько:
Нет. Вообще, формируется лист с обращением, это можно сделать через «горячую» линию, она у нас работает каждый день с утра до позднего вечера, и в принципе, мы можем и по телефону, что мы и делали, сформировать вопрос и передать его тому чиновнику, который приходит и может почитать, в принципе, либо берет в обращение, либо мы готовим ответ сразу, либо перенаправляем в какие-то другие инстанции.
Резолюция всегда есть по любому вопросу?
Александр Шатько:
Однозначно, потому что общественная приемная еще будет работать после окончания выборов 2-3 месяца, будут разбираться вот эти жалобы или просьбы, или какие-то рекомендации, и мы будем давать на них ответ, продолжать эту работу, она не закроется 9-го числа.