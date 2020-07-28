Экотропу в Чижовке продлят до кольцевой

Минск – это не каменные джунгли. Парки и скверы у дома – привычная картина, а вот экотропы – уголок нетронутой природы – новинка, которая появляется в районах. Александр Сурмач, директор ГП «Зеленстрой Заводского района г. Минска»:

Минск должен быть самым зелёным городом не только в Республике Беларусь, но и, вообще, в целом мире. А Заводской район – самый зелёный.

Заводской, хоть и считается одним из самых промышленных, в этом плане – лидер, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Александр Сурмач:

Здесь обитают у нас бобры, настоящая бобровая хатка. Очень большая разнообразность природы: и утки, и лебеди, и разнообразие рыбы, и цветы, которые занесены в Красную книгу. В Минске это, наверное, единственное место, где это можно увидеть. Экотропа – это своего рода лёгкие города, которые необходимы. Куток такой района зелёный, чтобы люди отдыхали, проводили здесь свой досуг после работы, в выходные. Не куда-то ехали за город, а могли спокойно, в шаговой доступности, из дома выйти, прогуляться, подышать, набраться сил, подумать и приятно провести время.

Когда-то раньше здесь ничего подобного не было, была заброшенная территория, администрация района проводила здесь ежегодные субботники, и сюда нога человека просто не ступала. И вот родилась идея для того, чтобы здесь было красиво, у города попросили денег на экотропу.

Чтобы дали денег, нам нужна идея. Это место было выбрано неслучайно, потому что оно находится между спальной частью района и между промышленной частью района. И вот, дабы оградить людей от различных выхлопов, и река здесь протекает, и живности много – вот родилась идея создания экотропы. Была реализована первая часть экотропы в 2018 году, а в 2020 году – вторая часть. В планах дойти до кольцевой по этой стороне, и обратно. Прибавилось отдыхающих очень много – вся Чижовка выходит сюда.

Сам с семьёй сюда приезжал, друзья, родные, близкие, когда открытие было и после этого, звонили, спрашивали, где, что, чего, сориентировать, для того чтобы поехать, погулять, посмотреть. Потому что такой экотропы в городе на данный момент нет. Она у нас первая, пилотная. И она очень получилась великолепно. Люди местные, которые здесь прожили всю свою жизнь, когда её строили, когда её открывали, люди просто подходили, благодарили: «Спасибо, я 30 лет здесь живу, а вот вы это сделали». Теперь наравне со столичным зоопарком – это самое любимое место жителей Чижовки. Ведь жить красиво хочется не только в центре.

Минчане:

Пару месяцев назад уезжали, вернулись, приехали посмотреть, какие обновления, очень понравилось. Там детская площадка. Мы живём рядышком, через дорогу, поэтому с удовольствием сюда ходим гулять. Для ребёнка поиграться, свежий воздух, тропинки, облагорожено. Раньше здесь просто были заросли и всё. Здесь нельзя было даже взрослому пройти, было небезопасно. Сейчас с удовольствием можно прийти с семьёй, погулять.