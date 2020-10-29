Проводит совместное совещание со школьниками. Председатель Борисовского райисполкома о своей работе

Новости Беларуси. День председателя Борисовского райисполкома расписан по минутам. Геннадий Денгалев решает вопросы населения, следит за предприятиями и больницами. Он рассказал, как стал председателем и как ему удается все успевать. Также председатель рассказал и о работе с молодежью, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вадим Смоляк, корреспондент:

На часах 6:30 утра, это, наверное, мой самый ранний выезд для съемок данной программы. Но я ни в коем случае не жалуюсь. Дело в том, что сегодня мы отправляемся в Борисов, чтобы провести один рабочий день с председателем. А день у него начинается с совещания с утра пораньше. Хочется найти какие-то плюсы, но хоть поедем без пробок. Проведем один день в ритме белорусского чиновника. Вадим Смоляк:

Ну, что, приехали. Снова сверяем часы. Сейчас 8:15. Это значит, что заседание уже началось. Благо, мы не работники исполкома, нам можно немного и опоздать.

А вот те, кому опаздывать не стоит. В зале заседания начальники всех управлений. ЖКХ докладывает о старте отопительного сезона. В сельском хозяйстве заканчивается уборочная, пора подводить итоги. А еще на повестке строительство жилья, ремонт дорог, работа предприятий и, конечно, здоровье борисовчан. Все вопросы на контроле у председателя – Геннадия Ивановича Денгалева.

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

На сегодняшний день мы утверждали и план работы по отопительному сезону, по уборочной мы уже все закрыли. У нас осталось в районе только убрать кукурузу, уже поздно принимать решения. А вот работу нашей службы коммунальной на следующий год и последующий годы мы сегодня решали. В частности план работы по развитию водопроводной сети в следующем году нашего водоканала мы сегодня утверждали.

Геннадий Денгалев в должности председателя с 2017 года. Вникать во все вопросы пришлось быстро, а главное –параллельно изучать все сферы: от социальной до сельскохозяйственной. Самым простым способом узнать, что нужно решать в первую очередь, стали приемы граждан. На первую же встречу пришло более 30 человек. Геннадий Денгалев:

Когда прием граждан идет, мы знаем только «верхнюю часть», то есть название вопроса, а суть вопроса нам излагает гражданин. Нам нужно во время приема уточнить все, разобраться в вопросе и принять какое-то решение. Конечно, это становится гораздо сложнее. Вадим Смоляк:

Не страшно принять неправильное решение? Есть такие моменты?

Геннадий Денгалев:

Есть такое выражение: прямо в сук. Вот вы прямо в сук сейчас сказали. Вот мы с вами сейчас рассмотрели две формы совещаний. Одна – это исполком, где мы решения принимаем коллегиально, ошибка ложится на коллектив. А другое дело, когда ты принимаешь решения самостоятельно, а прием граждан осуществляется лично. Конечно, есть сложности здесь, ответственности гораздо больше. Поэтому перед тем, как принять решение, хочется всегда очень внимательно выслушать человека. Вникнуть в эту проблему, вникнуть в юридические нюансы этого вопроса. Замедлить здесь тоже нельзя.

Еще одним ориентиром для Геннадия Ивановича стала молодежь. Обычные ребята, с рождения живущие в Борисове, помогают свежим взглядом оценить потенциал района. Недавно ученики местной школы поучаствовали в настоящем совещании. Разговор на равных. И это важно. Школьникам дали понять: их мнение будет учтено.

Геннадий Денгалев:

У них взгляд на многие вещи совсем под другим углом. Когда их внимательно слушаешь, то понимаешь, что можно более интересно сделать некоторые вопросы. Мы на сегодняшний день поменяли формат, общаемся с определенным классом. Так случилось, что первого сентября я познакомился с определенным классом. Мы с ними договорились, что они становятся шефом надо мной, а я над ними. Мы обязательно раз в месяц должны с ними встречаться. В первую очередь для того, чтобы познакомиться с Борисовом, познакомиться с производствами, которые есть в Борисове, познакомить их с нашей работой в исполкоме. Мои заместители подхватывают эту инициативу, меня это радует. С каждым разом это общение становится все интереснее и интереснее. Во-первых, сами ребята раскрепощаются, у них вопросов очень много: от сегодняшней политики до бытовых. Как движется автобус, а почему не делается, а почему именно эта дорога делается, почему фасады домов не такие. Мы проводили совместное совещание с ребятами по застройке нашего города. Ребята обратили внимание, что надо бы улучшить фасады жилых домов. Договорились так, что они берут одну неделю и дадут нам ряд предложений, какие они дома хотят увидеть у нас в Борисове по их внешнему виду. Я вчера получил уже три фасада.

Даже во время нашего общения в кабинет непрерывно заходили посетители. Интервью – это интервью, а решать вопросы нужно здесь и сейчас. Поэтому ненадолго оставляем председателя с подчиненными, а затем вместе отправляемся на выезд. Рабочие будни руководителя лишь на малую долю состоят из кабинетных дел. Вадим Смоляк:

Давайте цепочку событий восстановим, перенесемся в 2017 год. Тот момент, когда вы назначаетесь, насколько я понимаю, для вас должность председателя была дебютом. До этого вы возглавляли в Могилеве УКС, после этого работали со строительными делами в Управлении делами Президента, а предыдущим местом работы до председательства был Минскоблсельстрой. То есть у вас все было связано со строительной сферой. Насколько неожиданным, тревожным, непонятным для вас было это назначение?

Геннадий Денгалев:

Было очень неожиданно и очень волнительно, потому что, наверное, вы понимаете, если завязан всю жизнь в одном направлении, в строительстве, то там уже прекрасно себя чувствуешь. А быть председателем исполкома – это значит разбираться во многих сферах. В том числе и сельское хозяйство, которое есть в Борисовском районе, здравоохранение, культура, образование, строительство и коммунальные вопросы, промышленность. Это все очень большое и в большом количестве, во всем надо разбираться для того, чтобы была возможность принимать решения.