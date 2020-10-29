За раздельный сбор отходов в Минске могут ввести дифференцированную оплату

Новости Беларуси. Дифференцированную оплату за раздельный сбор отходов могут ввести в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новую политику тарификации сейчас рассматривают в городском жилищном хозяйстве.

Согласно задумке, чем больше будет отсортировано отходов – и это зафиксировано предприятием-перевозчиком – тем меньше плата за услугу. Если собран минимум вторсырья, то в тариф включается только плата за сортировку.