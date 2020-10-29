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За раздельный сбор отходов в Минске могут ввести дифференцированную оплату

29 октября 2020 13:28
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Новости Беларуси. Дифференцированную оплату за раздельный сбор отходов могут ввести в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую политику тарификации сейчас рассматривают в городском жилищном хозяйстве.

За раздельный сбор отходов в Минске могут ввести дифференцированную оплату -1

Согласно задумке, чем больше будет отсортировано отходов – и это зафиксировано предприятием-перевозчиком – тем меньше плата за услугу. Если собран минимум вторсырья, то в тариф включается только плата за сортировку.

За раздельный сбор отходов в Минске могут ввести дифференцированную оплату -4

Чтобы такая система стала реальной, нужно выработать систему по учету, подтверждению и даже фотофиксации раздельно собранного мусора. Параллельно планируется внедрение депозитно-залоговой системы, благодаря чему стеклянные, жестяные банки и бутылки можно будет сдавать в тароматы и получать за них деньги.

# Мусор # общество # Фотофакт

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