За раздельный сбор отходов в Минске могут ввести дифференцированную оплату

Новости Беларуси. Дифференцированную оплату за раздельный сбор отходов могут ввести в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новую политику тарификации сейчас рассматривают в городском жилищном хозяйстве.
Новости Беларуси. Дифференцированную оплату за раздельный сбор отходов могут ввести в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новую политику тарификации сейчас рассматривают в городском жилищном хозяйстве.
Согласно задумке, чем больше будет отсортировано отходов – и это зафиксировано предприятием-перевозчиком – тем меньше плата за услугу. Если собран минимум вторсырья, то в тариф включается только плата за сортировку.
Чтобы такая система стала реальной, нужно выработать систему по учету, подтверждению и даже фотофиксации раздельно собранного мусора. Параллельно планируется внедрение депозитно-залоговой системы, благодаря чему стеклянные, жестяные банки и бутылки можно будет сдавать в тароматы и получать за них деньги.