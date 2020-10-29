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«На очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч». Жилой дом для нуждающихся строят в Жодино

29 октября 2020 13:40
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Новости Беларуси. Очередной дом для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, строят в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«На очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч». Жилой дом для нуждающихся строят в Жодино-1

Многоэтажка на 40 квартир расположится в микрорайоне Научный. Жилье здесь получат сотрудники местного практического центра земледелия. Уже почти готов котлован, в ближайшее время начнут заливать фундамент. Сдать объект планируют через полгода.

«На очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч». Жилой дом для нуждающихся строят в Жодино-4

Владимир Зорич, директор Управления капитального строительства Жодино:
Этот дом был выбран путем уплотнения. Можно сказать, это последний дом по уплотнению, который мы введем. В основном, аспект сейчас будет передан микрорайону № 9, там разработан ПДП – 14 многоквартирных домов. Это буквально район напротив, новый район, новая застройка. Дома у нас все типовых потребительских качеств, так как они для нуждающихся.

Это пахотные земли – в январе 2019 года глава государства подписал Указ о передаче этих 25 гектаров УКСу под застройку. На сегодня у нас на очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч. Микрорайон предусматривает 14 многоквартирных жилых домов – в районе 350-400 семей улучшат свои жилищные условия.

«На очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч». Жилой дом для нуждающихся строят в Жодино-7

Первый дом на 164 квартиры в новом микрорайоне начнут строить уже в 2021 году. Предусмотрено возведение школы и детского сада.

Также в ближайшие несколько лет активное строительство многоэтажек начнется еще в двух районах Жодино. Такие активные темпы помогут решить вопросы с жильем тысячам горожан.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Зорич # Фотофакт

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