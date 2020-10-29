«На очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч». Жилой дом для нуждающихся строят в Жодино

Новости Беларуси. Очередной дом для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, строят в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многоэтажка на 40 квартир расположится в микрорайоне Научный. Жилье здесь получат сотрудники местного практического центра земледелия. Уже почти готов котлован, в ближайшее время начнут заливать фундамент. Сдать объект планируют через полгода.

Владимир Зорич, директор Управления капитального строительства Жодино:

Этот дом был выбран путем уплотнения. Можно сказать, это последний дом по уплотнению, который мы введем. В основном, аспект сейчас будет передан микрорайону № 9, там разработан ПДП – 14 многоквартирных домов. Это буквально район напротив, новый район, новая застройка. Дома у нас все типовых потребительских качеств, так как они для нуждающихся.

Это пахотные земли – в январе 2019 года глава государства подписал Указ о передаче этих 25 гектаров УКСу под застройку. На сегодня у нас на очереди в исполкоме состоит почти 6 тысяч. Микрорайон предусматривает 14 многоквартирных жилых домов – в районе 350-400 семей улучшат свои жилищные условия.