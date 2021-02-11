«Выдаётся ссылка и получается амбулаторная карта». Студенты-медики разработали «Браслет заботы»

Новости Беларуси. Многие делегаты Всебелорусского народного собрания предпочли ознакомиться со стендами. Во Дворце Республики развернулась тематическая выставка, которая рассказывает о достижениях суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности узнаем у нашего корреспондента Кристины Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Пока ВНС официально открывалось, мы прогулялись по холлу. И мы знали, что здесь будет три стенда, посмотрев на которые можно узнать многое об истории нашей страны, о достижениях. Не буду голословной, расскажу конкретно: здесь есть три стенда. Первый посвящен истории, второй – достижениям в промышленности, здравоохранении, а третий – науке. Науке мы решили уделить больше внимания, в особенности, если разработки касаются сферы здравоохранения – особенно актуальные в нынешнее время.

Кристина Федорович:

Успела уже познакомиться с ребятами. Их разработка – браслет заботы. Что в себя включает ваша разработка? Екатерина Ярмолюк, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Наш проект называется «Браслет заботы». Мы выступаем в конкурсе «100 идей для Беларуси» в рамках БРСМ. Но представим ситуацию – человеку стало плохо.

Кристина Федорович:

Давайте сейчас попробуем, параллельно показывая. Екатерина Ярмолюк:

Человеку стало плохо на улице либо в любом другом общественном месте. Он упал и лежит, к нему никто не подходит. Как спасти жизни таких людей? Как предотвратить смерть и обезопасить? Эльнур Адилов, учащийся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Поэтому мы предлагаем идею создания «Браслета заботы», который сможет спасти не одну жизнь, а также ускорить процесс постановки диагноза. Браслет яркого цвета легко привлечет внимание любого прохожего, который может отсканировать QR-код, нанесенный на браслете, и получить краткую информацию о пациенте. Вся эта информация пригодится человеку для вызова скорой медицинской помощи. Екатерина Ярмолюк:

Выезжая, бригада скорой помощи уже будет владеть ситуацией: с каким диагнозом пациент попал в беду. Таким образом, люди, имеющие хронические заболевания и находящиеся в группе риска, могут получить такие браслеты по назначению врача в поликлиниках.