Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

Новости Беларуси. Ключевые цели – защитить граждан и не допустить деструктивного влияния извне. Президент поставил задачи КГБ и МВД. В этих силовых ведомствах обновился руководящий состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление КГБ по Гомельской области. На прежнем посту его заменит Александр Мельников, занимавший пост начальника управления собственной безопасности КГБ.

Первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич. Он до настоящего момента руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, не ограничился формальной процедурой. Он подробно расспросил руководителей силового блока о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции представленных к назначению, их предыдущем опыте. Главное, чего всегда требует глава государства – это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопросы в том, что, особенно в Комитете госбезопасности и МВД, вы же предлагаете своих первых заместителей. Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители должны, как минимум, быть, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство – Комитет госбезопасности и МВД.