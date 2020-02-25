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Александр Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

25 февраля 2020 09:27
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Новости Беларуси. 25 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел, сообщает БЕЛТА.   

Сергей Теребов, который до настоящего времени занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.   

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.   

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД. 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Теребов # Александр Мельников # Геннадий Казакевич

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