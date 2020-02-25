Как правильно размножать виноград из черенков

Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы с вами поговорим о размножении винограда. Лучше всего для этого подходят черенки, в нижней части которого глазка был усик. Для начала мы делаем срез. Срез осуществляем секатором, порядка около сантиметра от глазка. С одной лозы можно получить 2, 3, а то и 4 черенка. Верхний срез мы делаем наискосок.

Для дезинфекции черенков мы используем розовый раствор марганцовки, в который мы опускаем наши черенки на 12 часов. Через 12 часов заменить раствор марганцовки на обычную воду и еще оставить на двое суток на вымочку.

Следующая операция, которую мы проводим, это парафинирование, для того, чтобы не уходила влага из черенка. Для этого берем парафин и садовый вар в пропорции один к одному. Если у вас нет возможности найти парафин, для этого можно использовать обычную свечку. Нагреваем на водяной бане до расплавления парафина и садового вара.

Остужаем где-то до температуры порядка 70 градусов, затем мы резко окунаем наш черенок с верхним глазком и для того, чтобы не было ожога, мы моментально помещаем в воду.

После этого одну треть черенка или половину мы помещаем в субстрат: смесь песка и перлита.

Следующий этап – установка на кильчеватор, здесь эффект теплого пола. Это делается для того, чтобы низ, подогрев, проходили процессы, отток питательных веществ с верхней части в нижнюю часть черенка, образовывался каллус и зачатки корешков. Верхняя часть за счет парафинирования и за счет того, что находится в прохладном помещении, она как бы задерживается в развитии.