Александр Лукашенко о мотовелозаводе: если кто-то думает, что мы продадим предприятие, на это даже не рассчитывайте

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире. В тоже время доля белорусских велосипедов даже на внутреннем рынке снижается из года в год. Экспорт не решает проблему продаж. И это несмотря на сформированный в мире запрос на здоровый образ жизни. Потому перед участниками совещания Президент ставит ряд принципиальных вопросов: определить стратегию развития предприятия, доложить варианты выхода из долговой ямы и решить судьбу действующей производственной площадки. О том, как и когда белорусский «Аист» снова начнет набирать высоту – репортаж Юлии Бешановой. Минский мотовелозавод – одно из старейших предприятий столицы (подробнее здесь).

Несмотря на трудности, производству мотовелотехники в Минске быть. Такое однозначное решение Президент принял 16 февраля на совещании во Дворце Независимости. Мода на здоровый образ жизни год от года набирает обороты. И даже несмотря на пандемию, рынок велотехники ежегодно увеличивается на 9 %. Самое время «Аисту» вновь расправить крылья. Но здесь нужна выверенная стратегия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции тот, кто приватизирует, инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте. Александр Лукашенко: в числе лучших брендов нашей страны и мотовелозавод, его нельзя потерять (читать далее).

Несколько лет назад реанимационные меры позволили сохранить производство. Сегодня в цехах вновь кипит работа. За 2020 год выручка выросла на 135 %. Продали 69 тысяч велосипедов и три тысячи мотоциклов. На 80 % обновили модельный ряд. Но локализация производства пока всего 40 %. То есть большую часть комплектующих закупаем у зарубежных партнеров. Впервые за долгое время в 2020 году экспорт был равен импорту. Тем не менее проблема долгового кризиса так и не решена, а только сборочное производство – тупиковый путь. Николай Ладутько: «Made in Беларусь берут. Мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали все больше и больше»

Сегодня предприятие нацелено на внешние рынки, но пока 60 % продукции реализуется внутри Беларуси. При этом на улицах только каждый пятый железный конь собран на «мотовело». Еще 40 % двухколесных машин продается в страны ЕАЭС и СНГ. Но на старых площадях и оборудовании сегодня далеко не уедешь. Один из вариантов – создание нового инновационного производства.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы предлагали вариант создания нового, абсолютно нового производства – технологически нового, с другими подходами, других масштабов для того, чтобы в конце концов выйти на европейский рынок. Представляете, 30 миллионов штук ежегодно объем потребления, и будет прирастать за счет в основном электромотовелотехники. У нас как раз на заводе «Оптрон» есть компетенции, есть наработки создания ведущего колеса. Вот мы с чем должны прийти на тот рынок, но для этого надо построить новое производство. Единственное, что выберем, на каких площадях – выбрать оптимальный вариант, чтобы с минимальными затратами создать новое производство.

Все заводы, построенные в советские времена, отличаются размахом. Территория предприятия огромная – 27 гектаров. Велозавод сегодня – всего 4 гектара. Остальные площади сдают. Что примечательно из 177 компаний, работающих здесь, только две производственные. Президент настаивает – разумнее разместить здесь сопутствующие производства и создать здесь полноценный мотовелокластер.

Александр Лукашенко:

Что будет с действующей производственной площадкой? Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и, конечно же, его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей.

Сегодня на заводе трудится 120 человек, во времена кризиса – едва набиралось полсотни.

Нина Михалицына одна из немногих, кто остался на предприятии в трудные времена, прикипела к проходной не только «трудовой», но и душой. Говорит, то, что на производство приходят молодые, хороший знак.

Нина Михалицына, слесарь механосборочных работ:

Мне хотелось бы, чтобы как-то более определилось наше становление, нашего завода на каком-то определенном месте, допустим на том, на каком оно на данном месте существует. Чтобы было развитие какое-то, условия работы были получше, которые есть на данный момент.