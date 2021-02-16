А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский мотовелозавод – одно из старейших предприятий столицы. Первый велосипед с конвейера сошел в далеком 1947 году. Тогда железных коней собирали на немецком трофейном оборудовании.

А на наших «аистах», «орленках» и «ласточках» велолюбители катались во всех уголках необъятного Советского Союза.

Уже через 20 лет на велосипедах «Аист» ездило более 8 миллионов человек. За всю историю под этой маркой было продано более 55 миллионов велосипедов.

С начала 50-ых началась новая эпоха – предприятие освоило выпуск мотоциклов.

Завод строился с советским размахом – рассчитан на выпуск миллиона велосипедов в год, производил практически все комплектующие. После развала СССР предприятие, как и многие, столкнулось с ограниченным спросом.

Плюс – жесткая конкуренция. И былая слава минского «мотовело» поблекла. Чуть позже в судьбе предприятия вместе с приходом инвестора забрезжила надежда, но собственник оказался недобросовестным.

Оборудование распродали, за проходную отправили рабочих. Осталось буквально пару цехов и небольшое сборочное производство.