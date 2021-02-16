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А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска

16 февраля 2021 18:35
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Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-1

Минский мотовелозавод – одно из старейших предприятий столицы. Первый велосипед с конвейера сошел в далеком 1947 году. Тогда железных коней собирали на немецком трофейном оборудовании.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-4

А на наших «аистах», «орленках» и «ласточках» велолюбители катались во всех уголках необъятного Советского Союза.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-7

Уже через 20 лет на велосипедах «Аист» ездило более 8 миллионов человек. За всю историю под этой маркой было продано более 55 миллионов велосипедов.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-10

С начала 50-ых началась новая эпоха – предприятие освоило выпуск мотоциклов.    

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-13

Завод строился с советским размахом – рассчитан на выпуск миллиона велосипедов в год, производил практически все комплектующие. После развала СССР предприятие, как и многие, столкнулось с ограниченным спросом.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-16

Плюс – жесткая конкуренция. И былая слава минского «мотовело» поблекла. Чуть позже в судьбе предприятия вместе с приходом инвестора забрезжила надежда, но собственник оказался недобросовестным.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-19

Оборудование распродали, за проходную отправили рабочих. Осталось буквально пару цехов и небольшое сборочное производство.

А у вас был легендарный «Аист»? Вот какие велосипеды выпускало одно из старейших предприятий Минска-22

Чтобы сохранить легендарный бренд, тогда в ситуацию вмешалось государство.

Александр Лукашенко о мотовелозаводе: если кто-то думает, что мы продадим предприятие, на это даже не рассчитывайте (читать далее). 

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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