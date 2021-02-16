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Николай Ладутько: «Made in Беларусь берут. Мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали всё больше и больше»

16 февраля 2021 18:39
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Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько: «Made in Беларусь берут. Мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали всё больше и больше»-1

Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире. В то же время доля белорусских велосипедов даже на внутреннем рынке снижается из года в год. Экспорт не решает проблему продаж. И это несмотря на сформированный в мире запрос на здоровый образ жизни.

Потому перед участниками совещания Президент ставит ряд принципиальных вопросов: определить стратегию развития предприятия, доложить варианты выхода из долговой ямы и решить судьбу действующей производственной площадки.

Николай Ладутько: «Made in Беларусь берут. Мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали всё больше и больше»-4

Николай Ладутько, директор ООО «Мотовелозавод» :
Мы работаем по международной кооперации. Мы тут не льем все детали. Но они ценят то, что это сегодня собрано в Беларуси. То есть «Аист» и белорусские руки, белорусский ум, белорусская голова, белорусские инженеры, белорусские рабочие – это ценится. Они берут это и говорят – да нормально. Made in Беларусь берут. И наша задача: мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали все больше и больше, мы над этим работаем и будем работать.

Александр Лукашенко о мотовелозаводе: если кто-то думает, что мы продадим предприятие, на это даже не рассчитывайте (читать далее). 

# Велосипед # общество # Николай Ладутько # Александр Лукашенко # Фотофакт

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