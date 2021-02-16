Николай Ладутько: «Made in Беларусь берут. Мы хотим, чтобы таких велосипедов в мире покупали всё больше и больше»

Новости Беларуси. Разобраться с долгами и выработать четкий бизнес-план. Во Дворце Независимости 16 февраля обсудили вопросы развития отечественной мотовелотехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши велосипеды «Аист» и мотоциклы «Минск» знают во всем мире. В то же время доля белорусских велосипедов даже на внутреннем рынке снижается из года в год. Экспорт не решает проблему продаж. И это несмотря на сформированный в мире запрос на здоровый образ жизни.

Потому перед участниками совещания Президент ставит ряд принципиальных вопросов: определить стратегию развития предприятия, доложить варианты выхода из долговой ямы и решить судьбу действующей производственной площадки.