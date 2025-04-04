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Жители Гаити продолжают протесты с требованием обеспечить безопасность на фоне кризиса

04 апреля 2025 06:01
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Жители Гаити продолжают протесты с требованием обеспечить безопасность на фоне кризиса. Акции проходят в нескольких районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гаити продолжают протесты с требованием обеспечить безопасность на фоне кризиса-2

Демонстранты блокировали дороги и жгли машины. Они считают, что остались без защиты, так как в полицейской форме могут быть члены бандитских группировок. Всплеск насилия в стране произошел в начале прошлого года, когда злоумышленники захватили две крупнейшие тюрьмы и освободили более четырех тысяч заключенных. Правительство не может стабилизировать ситуацию из-за нехватки ресурсов и отсутствия стратегии борьбы с преступностью.

# Протесты

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