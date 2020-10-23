Прямой эфир

В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее

23 октября 2020 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скорость постановки диагноза при коронавирусной инфекции теперь увеличится в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста передала районной больнице оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19.  

В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее-1

Дорогостоящий аппарат приобретен в рамках совместной благотворительной акции с белорусской IT-компанией. ПЦР-лаборатория станет очередным межрайонным отделением, которое разместится в Волковысской ЦРБ, где будет обслуживаться и население близлежащих районов. В общей сложности это около 150 тысяч человек.  

При необходимости, лаборатория может работать в три смены и выполнять до 500 тестов в сутки.  

И если раньше биоматериал из Волковыска доставляли в гродненские лаборатории, то теперь время ожидания результата анализа сократится в разы.  

В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее-4

Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:  
На современном этапе это для диагностики «ковидной» инфекции, а в последующем это даст нам возможность выполнять другие ПЦР-исследования при различных инфекционных заболеваниях. Сроки сокращения диагностики дают возможность, в первую очередь, диагностировать, проводить соответствующую терапию и эпидемиологические расследования, которые тоже дадут возможность центру гигиены и эпидемиологии своевременно выявлять контактных лиц и проводить самоизоляцию.  

В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее-7

Виктор Лискович, председатель Президиума Гродненской областной организации БОКК, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Аппарат является подспорьем нашим медикам, которые стоят на передовой, борются с коронавирусной инфекцией, успешно занимаются этой работой. Есть лаборатории в городе Лида и в Островце. Это будет третий районный центр – Волковыск – который будет работать на данном оборудовании.  

В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее-10

Это не первая подобная акция помощи Красного Креста системе здравоохранения. Более 30 медицинских учреждений Гродненской области получили средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и бесконтактные термометры.  

# Коронавирус # общество # Елена Грицкевич # Виктор Лискович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи
23 октября 2020 12:29

«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи

Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации
23 октября 2020 12:26

Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации

«Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива». Кто и как организовывает автопробеги «За единую Беларусь!»
23 октября 2020 11:21

«Сейчас мы стали более заметными, у людей появилось больше позитива». Кто и как организовывает автопробеги «За единую Беларусь!»