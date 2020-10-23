В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее
Новости Беларуси. Скорость постановки диагноза при коронавирусной инфекции теперь увеличится в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродненская областная организация Белорусского Общества Красного Креста передала районной больнице оборудование для ПЦР-диагностики COVID-19.
Дорогостоящий аппарат приобретен в рамках совместной благотворительной акции с белорусской IT-компанией. ПЦР-лаборатория станет очередным межрайонным отделением, которое разместится в Волковысской ЦРБ, где будет обслуживаться и население близлежащих районов. В общей сложности это около 150 тысяч человек.
При необходимости, лаборатория может работать в три смены и выполнять до 500 тестов в сутки.
И если раньше биоматериал из Волковыска доставляли в гродненские лаборатории, то теперь время ожидания результата анализа сократится в разы.
Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:
На современном этапе это для диагностики «ковидной» инфекции, а в последующем это даст нам возможность выполнять другие ПЦР-исследования при различных инфекционных заболеваниях. Сроки сокращения диагностики дают возможность, в первую очередь, диагностировать, проводить соответствующую терапию и эпидемиологические расследования, которые тоже дадут возможность центру гигиены и эпидемиологии своевременно выявлять контактных лиц и проводить самоизоляцию.
Виктор Лискович, председатель Президиума Гродненской областной организации БОКК, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Аппарат является подспорьем нашим медикам, которые стоят на передовой, борются с коронавирусной инфекцией, успешно занимаются этой работой. Есть лаборатории в городе Лида и в Островце. Это будет третий районный центр – Волковыск – который будет работать на данном оборудовании.
Это не первая подобная акция помощи Красного Креста системе здравоохранения. Более 30 медицинских учреждений Гродненской области получили средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и бесконтактные термометры.