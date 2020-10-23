В Волковыске установили оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса. Поставить диагноз теперь смогут быстрее

Новости Беларуси. Скорость постановки диагноза при коронавирусной инфекции теперь увеличится в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогостоящий аппарат приобретен в рамках совместной благотворительной акции с белорусской IT-компанией. ПЦР-лаборатория станет очередным межрайонным отделением, которое разместится в Волковысской ЦРБ, где будет обслуживаться и население близлежащих районов. В общей сложности это около 150 тысяч человек.

При необходимости, лаборатория может работать в три смены и выполнять до 500 тестов в сутки.

И если раньше биоматериал из Волковыска доставляли в гродненские лаборатории, то теперь время ожидания результата анализа сократится в разы.