Без зонтика лучше не выходить. Какая погода будет в Беларуси 24 и 25 октября

Новости Беларуси. В выходные 24 и 25 октября в Беларуси ожидается тёплая погода, но без зонтика на улицу лучше не выходить.

Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью дожди пройдут только в Гомельской области, днём осадки ожидаются на всей территории республики.

Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер переменный 3-8 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +7… +9°C, в Брестской области будет теплее – до +11°C. В светлое время суток воздух нагреется до +10… +12°C, на южных и западных территориях страны столбик термометра поднимется до +12… +15°C.

В воскресенье дожди пройдут утром, днём в основном осадков не будет. В отдельных районах прогнозируется туман. Ночью похолодает до +3… +9°C, днём потеплеет до +8… +15°C.