Александр Лукашенко о Купаловском театре: я им предоставил уже полную свободу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотели свободы – это же у них лозунг был «Свобода, рынок». Я им сейчас предоставлю и предоставил уже полную свободу. Есть коллектив, как везде в мире, сейчас заявляйте в Америку, что вы привезете туда спектакль. Езжайте туда, ставьте спектакль. Вам заплатят доллар – поделите, тысячу долларов – тысячу поделите. Не примут вас – ну, это ж рынок. Согласны вы? Это рынок. В Россию отвезите – там, мабыць, на беларускай мове што-небудзь зразумеюць – пожалуйста. Съездите в Россию, поставьте спектакль.

То есть полная свобода по всему миру. Даже буду помогать билеты купить – за их счет все сделаем. Летайте, вам полная свобода, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться, будем только поддерживать. И рыночные отношения: сколько заработали – столько и получите.