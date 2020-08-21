Александр Лукашенко: «Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С внешней стороны нас начали поддавливать уже силой оружия. И внутри взбудоражили людей. Конечно, мы с ними бы быстро разобрались сейчас. Но, во-первых, не нужно, а во-вторых, я большое количество военных вынужден перебросить на Запад. Мы фактически (завтра вы увидите, я туда полечу инспектировать) взяли под контроль Гродно. Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию, гродненскую, отсечь. И Гродно – уже польские флаги вывесили недавно. Мы так два дня там поработали, отвесили кое-кому.

А сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска – НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Многие говорят в России: вы знаете, там проблемы в Беларуси, белорусские проблемы. Да, родные мои, белорусская сегодня проблема для России важна не менее, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится, мы дадим отпор.