В Германии учёные и экономисты бьют тревогу из-за дыр в госбюджете

Еще одно предложение – урезать на треть всевозможные выплаты и субсидии, которые ещё не успели утвердить официально. Эксперты при этом жестко критикуют правительство. Говорят, что у властей нет плана, как вытаскивать страну из кризиса. Политики только создают комиссии, которые ничего не решают, а конкретных действий нет. Ситуация сложная. Бюджет ФРГ на 2026 год уже одобрен. Расходы составят больше 500 миллиардов евро. При этом деньги все чаще уходят на оборону и на помощь Украине. А экономика Германии до сих пор не оправилась после пандемии и отказа от дешевого российского газа.