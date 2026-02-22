Жители Варшавы вышли на улицы, чтобы осудить политику польских властей. Протестующие призвали президента не подписывать законопроект, который открывает путь к масштабному заимствованию средств в рамках общеевропейского оборонного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что Польша в рамках этой программы получит около 44 миллиардов евро. Однако люди с недоверием относятся к таким инициативам, ведь сейчас крупные финансовые программы Брюсселя создают благоприятную среду для коррупции. К тому же оппозиция опасается, что страна рискует попасть в долговую зависимость от более влиятельных соседей, таких как Германия.

Мы не согласны на то, чтобы наши дети и внуки платили долги, взятые только для того, чтобы Германия поднимала свою экономику. Если нам нужно произвести вооружение, производите его внутри страны, развивайте собственные заводы. А если хотите покупать, то гораздо более современное оружие есть в Соединенных Штатах или Корее.

Европейский оборонный план SAFE был создан Брюсселем в 2025 году. Общий объем финансирования составляет 150 миллиардов евро. Эти деньги будут предоставлены в виде займов с низкими процентами и длительным сроком погашения. Заявки на участие подали 19 государств, включая все страны Прибалтики. Первые выплаты ожидаются уже в марте.