Противовоздушная оборона! В ВС Беларуси продолжается проверка боевой готовности

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности. По плану Минобороны и Генштаба, воинские части Западного оперативного командования приведены в боевую готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из полигонов отрабатываются действия по противовоздушной обороне, включая обнаружение, сопровождение и уничтожение целей в небе. Боевые расчеты ЗРК «Оса» получили команду выдвинуться на заданный рубеж.

Для меня само учение, этот полигон, не в первый раз, это мой уже третий полигон, все еще впереди. Я считаю, у меня большие шансы именно с этим расчетом на этом учебном полигоне стрельнуть.

На данный момент проводится занятие по функциональному контролю боемашины, перевод боемашины в готовность номер один, готовность в номер три, заряжание, разряжание боевой машины. Есть тренажер, на котором мы непосредственно уже тренируем боевую работу.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» создан для борьбы с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах. Способен поражать крылатые ракеты, зависающие вертолеты и беспилотники различных типов и классов, причем даже в самых сложных условиях.