Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Её примеру стоит последовать каждому белорусу

Юлия Артюх, общественный деятель:

Как правило, Новый год мы празднуем в кругу семьи. Либо в очень узком, ограничиваясь мужем и детками, либо в широком, когда к нам приезжают родители с обеих сторон. С друзьями тоже, приезжают близкие друзья. Такой семейный праздник для меня, где очень важно, чтобы царила атмосфера тепла, доброты, счастья. Желание, которое я загадаю под бой курантов, вообще не принято озвучивать, но отметем все приметы.

Конечно, я хочу, чтобы у нас в стране воцарился мир, спокойствие, как это было до выборов, чтобы люди не предавались чувству агрессии, злости, ненависти друг к другу. Ведь мы – белорусы, нам жить в нашем государстве плечом к плечу, неважно, каких ты взглядов, победил ли твой кандидат на выборах или не твой. Надо находить общий язык, отмести все эти моменты, оставить их в прошлом, в уходящем 2020 году и в новый год идти только с добром, позитивом.