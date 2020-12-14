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Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Её примеру стоит последовать каждому белорусу

14 декабря 2020 12:27
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – общественный деятель Юлия Артюх рассказала, какое желание загадает под бой курантов.   

Вадим Щеглов, ведущий:  
На носу Новый год. Как вы обычно празднуете, и какое желание под бой курантов вы загадаете, провожая 2020 год?  

Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Её примеру стоит последовать каждому белорусу -1

Юлия Артюх, общественный деятель:
Как правило, Новый год мы празднуем в кругу семьи. Либо в очень узком, ограничиваясь мужем и детками, либо в широком, когда к нам приезжают родители с обеих сторон. С друзьями тоже, приезжают близкие друзья. Такой семейный праздник для меня, где очень важно, чтобы царила атмосфера тепла, доброты, счастья. Желание, которое я загадаю под бой курантов, вообще не принято озвучивать, но отметем все приметы.

Конечно, я хочу, чтобы у нас в стране воцарился мир, спокойствие, как это было до выборов, чтобы люди не предавались чувству агрессии, злости, ненависти друг к другу. Ведь мы – белорусы, нам жить в нашем государстве плечом к плечу, неважно, каких ты взглядов, победил ли твой кандидат на выборах или не твой. Надо находить общий язык, отмести все эти моменты, оставить их в прошлом, в уходящем 2020 году и в новый год идти только с добром, позитивом.

Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Её примеру стоит последовать каждому белорусу -4

Вадим Щеглов:
Будем надеяться, что у нас все будет хорошо.

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# Новый год # общество # Юлия Артюх # Вадим Щеглов # Фотофакт

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