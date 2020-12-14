Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 декабря отмечается память пророка Аввакума, рассказали в программе «Плюс-минус» . В старину в этот день было принято молиться о крепком сне.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом.

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

16 декабря православные отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет человеку удачу.