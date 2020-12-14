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Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря

14 декабря 2020 12:06
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 декабря отмечается память пророка Аввакума, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину в этот день было принято молиться о крепком сне.  

Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря-1

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом.  

Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

16 декабря православные отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет человеку удачу.   

Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря-4

17 декабря – Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных холодов.

Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря-7

18 декабря – день преподобного Саввы Освященного. В прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу – морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещает мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле – можно было ждать снегопада.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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