Люди верили, что молчание 16 декабря привлечёт удачу. Народные приметы на середину декабря

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 декабря отмечается память пророка Аввакума, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину в этот день было принято молиться о крепком сне.
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 декабря отмечается память пророка Аввакума, рассказали в программе «Плюс-минус». В старину в этот день было принято молиться о крепком сне.
На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом.
Ожидаются дождь, мокрый снег, немного похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
16 декабря православные отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет человеку удачу.
17 декабря – Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных холодов.
18 декабря – день преподобного Саввы Освященного. В прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу – морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещает мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле – можно было ждать снегопада.