«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?

Новости Беларуси. Большой город готовится к Новому году, главная елка уже красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой минчане будут любоваться красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица будет постоянно преображаться. Световые элементы дополнят игрушки. Кстати, в конкурсе на их лучшее эскизное решение участвовало более 100 предприятий города. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация? Об этом и многом другом спросили у гостя программы «Большой город» Славомира Гриневича, директора предприятия «Мингорсвет». Илона Волынец, ведущая:

Каждый год сиять праздничными огнями большой город начинает с 15 декабря. В этом году все по плану?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Все по плану, с 15-го стартуем, заканчиваем Старым Новым годом, то есть 14 января 2021 года. Илона Волынец:

Все без изменений? Славомир Гриневич:

Без изменений, все у нас в графике. Илона Волынец:

А по какому графику будет работать праздничная иллюминация? Славомир Гриневич:

График работы праздничной иллюминации сегодня – с наступлением темного времени суток. Сегодня получается чуть позже, чем 17.00, 17.17, если точнее. Иллюминация праздничная будет работать до 24.00: елки и городская архитектурная подсветка. Что касается елок, то они еще будут включаться в утренние часы с 6.00 и до отключения городского освещения.

Илона Волынец:

А на сколько километров растянется вся эта красота? Славомир Гриневич:

Этой иллюминации стационарной больше 100 километров в городе. Мы считаем, что главное здесь – это включение сидийного пункта питания и единовременное, то есть она связана вся системами связи. Мы сегодня можем создавать праздник одной кнопкой, если можно так сказать. Что касается новогодних елок, то общегородских больше 30. Я думаю, их гораздо больше, потому что предприятия устанавливают, ведомства. Это уже ведомственная отчетность. Городских больше 30, они размещены как в центральной части города, так и по административным районам города. Илона Волынец:

Конечно, все внимание минчан, гостей столицы всегда приковано к Октябрьской площади, к главной елке. Расскажите, чем она будет удивлять в этом году?

Славомир Гриневич:

В позапрошлом году мы на елке создали новое цветовое оформление. Оно современное и актуальное, на наш взгляд. Учитывая, что новогодняя иллюминация не выбрасывается каждый год, остается в запасе, традиционно главная елка страны будет выглядеть динамично и современно. Илона Волынец:

Я читала о том, что там 80 программ запрограммировано. Славомир Гриневич:

Безусловно, там 80 программ, это пиксельные технологии, современные источники света. По сути, ЖК-телевизор. Сегодня мы можем демонстрировать совершенно разные фигуры, картинки. Это все сопровождается музыкой, то есть последние разработки того, что делается в мире, нами подхватываются.

Илона Волынец:

А эти программы можно как-то менять? Славомир Гриневич:

Да, конечно. Илона Волынец:

То есть то, что было в прошлом году и этом – это разные программы?

Славомир Гриневич:

Да, разные программы. Это может заметить только наблюдательный человек, потому что эти программы меняются с периодичностью небыстрой, но тем не менее программы разные. Нам кажется, что это достаточно привлекательно. У нас появятся еще дополнительно в этом году световые деревья. Это наша фишка, разработка. Конструкции таких световых деревьев в мировой практике существуют, но в Минске их не было. Мы в этом году такую программу реализовываем. Илона Волынец:

А что касается световых деревьев, насколько они тяжело устанавливаются технически, насколько это дорого для города? Чего стоит поставить одну такую световую фигуру? Славомир Гриневич:

Это несложная конструкция, но архитектурно своеобразная. Это дерево в зимней одежде, то есть без листвы, но со светом. На наш взгляд, она будет актуальна не только в зимний период, она будет актуальна и в летний. Потому что мы думаем, что не держать такую красоту на складе, надо после Нового года выставлять, адаптировать. Мы даже на одно из деревьев попробовали листву надеть, что-то у нас получается, поэтому до лета у нас еще есть время, чтобы доработать. В любом случае мы не хотим их прятать по складам как новогоднюю инсталляцию, а световые деревья где-то в городе оставить. Сейчас мы подбираем площадку, согласуем с соответствующими органами и будем реализовывать. Да, это недешевое, но это не покупное изделие. Это изделие, которое изготавливается. Единственное, что на него покупается, это свет, световые гирлянды. Остальное – металл, здесь станочное оборудование, профессионалы делают такие вещи.