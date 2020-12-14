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«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?

14 декабря 2020 12:50
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Новости Беларуси. Большой город готовится к Новому году, главная елка уже красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой минчане будут любоваться красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица будет постоянно преображаться. Световые элементы дополнят игрушки. Кстати, в конкурсе на их лучшее эскизное решение участвовало более 100 предприятий города.

Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация? Об этом и многом другом спросили у гостя программы «Большой город» Славомира Гриневича, директора предприятия «Мингорсвет».

Илона Волынец, ведущая:
Каждый год сиять праздничными огнями большой город начинает с 15 декабря. В этом году все по плану?

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-1

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Все по плану, с 15-го стартуем, заканчиваем Старым Новым годом, то есть 14 января 2021 года.

Илона Волынец:
Все без изменений?

Славомир Гриневич:
Без изменений, все у нас в графике.

Илона Волынец:
А по какому графику будет работать праздничная иллюминация?

Славомир Гриневич:
График работы праздничной иллюминации сегодня – с наступлением темного времени суток. Сегодня получается чуть позже, чем 17.00, 17.17, если точнее. Иллюминация праздничная будет работать до 24.00: елки и городская архитектурная подсветка. Что касается елок, то они еще будут включаться в утренние часы с 6.00 и до отключения городского освещения.

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-4

Илона Волынец:
А на сколько километров растянется вся эта красота?

Славомир Гриневич:
Этой иллюминации стационарной больше 100 километров в городе. Мы считаем, что главное здесь – это включение сидийного пункта питания и единовременное, то есть она связана вся системами связи. Мы сегодня можем создавать праздник одной кнопкой, если можно так сказать.

Что касается новогодних елок, то общегородских больше 30. Я думаю, их гораздо больше, потому что предприятия устанавливают, ведомства. Это уже ведомственная отчетность. Городских больше 30, они размещены как в центральной части города, так и по административным районам города.

Илона Волынец:
Конечно, все внимание минчан, гостей столицы всегда приковано к Октябрьской площади, к главной елке. Расскажите, чем она будет удивлять в этом году?

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-7

Славомир Гриневич:
В позапрошлом году мы на елке создали новое цветовое оформление. Оно современное и актуальное, на наш взгляд. Учитывая, что новогодняя иллюминация не выбрасывается каждый год, остается в запасе, традиционно главная елка страны будет выглядеть динамично и современно.

Илона Волынец:
Я читала о том, что там 80 программ запрограммировано.

Славомир Гриневич:
Безусловно, там 80 программ, это пиксельные технологии, современные источники света. По сути, ЖК-телевизор. Сегодня мы можем демонстрировать совершенно разные фигуры, картинки. Это все сопровождается музыкой, то есть последние разработки того, что делается в мире, нами подхватываются.

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-10

Илона Волынец:
А эти программы можно как-то менять?

Славомир Гриневич:
Да, конечно.

Илона Волынец:
То есть то, что было в прошлом году и этом – это разные программы?

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-13

Славомир Гриневич:
Да, разные программы. Это может заметить только наблюдательный человек, потому что эти программы меняются с периодичностью небыстрой, но тем не менее программы разные. Нам кажется, что это достаточно привлекательно.

У нас появятся еще дополнительно в этом году световые деревья. Это наша фишка, разработка. Конструкции таких световых деревьев в мировой практике существуют, но в Минске их не было. Мы в этом году такую программу реализовываем.

Илона Волынец:
А что касается световых деревьев, насколько они тяжело устанавливаются технически, насколько это дорого для города? Чего стоит поставить одну такую световую фигуру?

Славомир Гриневич:
Это несложная конструкция, но архитектурно своеобразная. Это дерево в зимней одежде, то есть без листвы, но со светом. На наш взгляд, она будет актуальна не только в зимний период, она будет актуальна и в летний. Потому что мы думаем, что не держать такую красоту на складе, надо после Нового года выставлять, адаптировать. Мы даже на одно из деревьев попробовали листву надеть, что-то у нас получается, поэтому до лета у нас еще есть время, чтобы доработать.

В любом случае мы не хотим их прятать по складам как новогоднюю инсталляцию, а световые деревья где-то в городе оставить. Сейчас мы подбираем площадку, согласуем с соответствующими органами и будем реализовывать.

Да, это недешевое, но это не покупное изделие. Это изделие, которое изготавливается. Единственное, что на него покупается, это свет, световые гирлянды. Остальное – металл, здесь станочное оборудование, профессионалы делают такие вещи.

«В планах не только ёлки, но и световые деревья». Как преобразится Минск к Новому году?-16

Илона Волынец:
То есть все сделано в большом городе, нигде это не закупалось?

Славомир Гриневич:
Да, это сделано на моей территории, на предприятии.

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# Новый год # общество # Илона Волынец # Славомир Гриневич # Фотофакт

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