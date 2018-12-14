Александр Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник кому-то закрывать рот»

Новости Беларуси. На встрече с российскими журналистами был затронут и вопрос цензуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что против таких запретов. Они теряют всякий смысл в эпоху интернета. Но вместе с тем Президент напомнил журналистам о необходимости соблюдать профессиональную этику. Медийное пространство нередко становится очагом конфликта, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые говорят, что вы – это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали. Не меньший вред обществу наносит общий депрессивный информационный фон. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека. Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого.