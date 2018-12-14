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Александр Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник кому-то закрывать рот»

14 декабря 2018 11:51
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Новости Беларуси. На встрече с российскими журналистами был затронут и вопрос цензуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что против таких запретов. Они теряют всякий смысл в эпоху интернета. Но вместе с тем Президент напомнил журналистам о необходимости соблюдать профессиональную этику. Медийное пространство нередко становится очагом конфликта, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник кому-то закрывать рот»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые говорят, что вы – это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали.

Не меньший вред обществу наносит общий депрессивный информационный фон. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека. Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого.

Александр Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник кому-то закрывать рот»-4

Я хочу, чтобы вы понимали. Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ, ничего подобного. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже – это во вред.

Никому рот закрыть нельзя. Как только начинаешь закрывать, как снежный ком все это обрастает, любая проблема, по который ты пытаешься закрыть рот то ли рэперам на злобу дня, то ли еще кому-то.

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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