«Все были против, и я тайно поступила в училище»: женщина-тракторист рассказала о работе и семье

Этой женщиной восхищаются во всей Минской области. Она – водитель с огромным стажем. Уже почти 45 лет за рулём, причём не просто автомобиля, а трактора.

Татьяна Захожая, тракторист УП «Демидовичи»:

Многодетная семя у нас была: четыре сестры и брат. Бедно мы жили. В деревне кто тогда богато жил? Мать дояркой работала. Батька – инвалид. Мужчин не хватало в семье – брат младший. После войны тоже не хватало мужчин: создавались целые женские тракторные бригады. И моя мать работала на тракторе. Она много рассказывала про эту работу. И я подумала: почему я не смогу? Тем более, техника уже пошла такая неплохая. Хотя, все были против, и я тайно поступила в училище. Меня направили в Борисов. Даже на асфальтном катке работала. Приходилось и колёса переобувать.