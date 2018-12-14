«Все были против, и я тайно поступила в училище»: женщина-тракторист рассказала о работе и семье

Этой женщиной восхищаются во всей Минской области. Она – водитель с огромным стажем. Уже почти 45 лет за рулём, причём не просто автомобиля, а трактора.
Татьяна Захожая, тракторист УП «Демидовичи»:
Многодетная семя у нас была: четыре сестры и брат. Бедно мы жили. В деревне кто тогда богато жил? Мать дояркой работала. Батька – инвалид. Мужчин не хватало в семье – брат младший. После войны тоже не хватало мужчин: создавались целые женские тракторные бригады. И моя мать работала на тракторе. Она много рассказывала про эту работу. И я подумала: почему я не смогу? Тем более, техника уже пошла такая неплохая. Хотя, все были против, и я тайно поступила в училище. Меня направили в Борисов. Даже на асфальтном катке работала. Приходилось и колёса переобувать.
Сколько наград в её домашнем уголке почёта, Татьяна сказать затрудняется – уже сбилась со счёта. О своих орденах и дипломах говорит скромно, считает, что такое внимание, прежде всего, из-за не совсем женской профессии. Но всё же не отрицает – получила всё заслуженно.
Даже на пенсии своей профессии она отдаётся сполна. Но есть и другая сторона медали. Друг и опытный товарищ на работе, дома – любящая мама и бабушка. У Татьяны двое детей и уже трое внучек. Самой младшей всего 2 месяца. Дочка работает в Минске, поэтому встречи с ней всегда долгожданные, а вот сын с семьёй – в Дзержинске. Стараются заезжать почаще, тем более что от города – совсем рядом.
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Близкие Татьяны обожают, как она готовит. В списке самых любимых блюд – блины. Их хозяйка старается готовить почаще. От лакомства не отказываются и домашние питомцы.