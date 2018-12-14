До минус 11°С ожидается в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. На выходных – 15 и 16 декабря – в Беларуси установится морозная погода.

По информации Белгидромета, в субботу – 15 декабря – местами прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до минус 6 градусов. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

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В воскресенье – 16 декабря – будет без существенных осадков. В утренние и дневные часы на западе Беларуси прогнозируется снег, возможна слабая метель. Ночью температура воздуха составит от -3°С до -9°С, в восточной части страны столбик термометра опустится до -11°С. Днем температура будет составлять от -1°С до -7°С.