Александр Лукашенко о БГУ: основа успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому
Новости Беларуси. 100-летие 30 октября отмечает ведущий вуз нашей страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый набор был объявлен в мае 1921-го. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сегодня это крупнейший научный и образовательный центр, признанный во всем мире. Вуз представлен в рейтингах 12 агентств и входит в топ-300 лучших университетов мира.
Со знаменательной датой коллектив БГУ поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы работы вузом подготовлены тысячи специалистов, созданы ведущие научные школы, разработаны уникальные методы, технологии и практики, позволившие Беларуси достичь экономического суверенитета и стать признанным лидером в развитии человеческого потенциала. Благодаря ежедневному напряженному труду нескольких поколений БГУ вошел в число лучших университетов мира, стал крупнейшим научно-производственным центром. Основа этого успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому.
БГУ готовит кадры практически для всех отраслей экономики. В его структуре 18 факультетов, 4 образовательных и 6 научно-исследовательских институтов. Сейчас в вузе обучаются 30 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе более 3 000 иностранных граждан из 61 страны.
Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова. Подробнее здесь.