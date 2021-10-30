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Александр Лукашенко о БГУ: основа успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому

30 октября 2021 12:13
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Новости Беларуси. 100-летие 30 октября отмечает ведущий вуз нашей страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый набор был объявлен в мае 1921-го. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сегодня это крупнейший научный и образовательный центр, признанный во всем мире. Вуз представлен в рейтингах 12 агентств и входит в топ-300 лучших университетов мира.  

Со знаменательной датой коллектив БГУ поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко о БГУ: основа успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы работы вузом подготовлены тысячи специалистов, созданы ведущие научные школы, разработаны уникальные методы, технологии и практики, позволившие Беларуси достичь экономического суверенитета и стать признанным лидером в развитии человеческого потенциала. Благодаря ежедневному напряженному труду нескольких поколений БГУ вошел в число лучших университетов мира, стал крупнейшим научно-производственным центром. Основа этого успеха верность традициям, дух созидания и стремление к новому.  

Александр Лукашенко о БГУ: основа успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому-4

БГУ готовит кадры практически для всех отраслей экономики. В его структуре 18 факультетов, 4 образовательных и 6 научно-исследовательских институтов. Сейчас в вузе обучаются 30 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе более 3 000 иностранных граждан из 61 страны.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова. Подробнее здесь.

# БГУ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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