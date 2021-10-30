Александр Лукашенко о БГУ: основа успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому

Новости Беларуси. 100-летие 30 октября отмечает ведущий вуз нашей страны – Белорусский государственный университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый набор был объявлен в мае 1921-го. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сегодня это крупнейший научный и образовательный центр, признанный во всем мире. Вуз представлен в рейтингах 12 агентств и входит в топ-300 лучших университетов мира. Со знаменательной датой коллектив БГУ поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За годы работы вузом подготовлены тысячи специалистов, созданы ведущие научные школы, разработаны уникальные методы, технологии и практики, позволившие Беларуси достичь экономического суверенитета и стать признанным лидером в развитии человеческого потенциала. Благодаря ежедневному напряженному труду нескольких поколений БГУ вошел в число лучших университетов мира, стал крупнейшим научно-производственным центром. Основа этого успеха – верность традициям, дух созидания и стремление к новому.