«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе

Новости Беларуси. Образец не только для Витебской области, но и для всей страны – так оценил Президент инновационный молочно-товарный комплекс «Устенский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в Оршанском районе, где 30 октября работает глава государства.

Шесть лет назад Александр Лукашенко поручил передать это, тогда еще отстающее, предприятие Национальной академии наук. На строительство потратили 34 миллиона рублей. В 2020 году хозяйство стало работать, встало на ноги. Помещения рассчитаны более чем на 1 000 коров. Здесь разводят племенных датских красных буренок и используют особое инновационное оборудование для доения. Президенту предложили продегустировать продукцию из местного молока.

Кроме того, главе государства показали комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных растений. Он тоже принадлежит «Устью» и находится рядом. Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей.