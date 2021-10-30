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«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе

30 октября 2021 11:17
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Новости Беларуси. Образец не только для Витебской области, но и для всей страны – так оценил Президент инновационный молочно-товарный комплекс «Устенский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в Оршанском районе, где 30 октября работает глава государства.  

«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе-1

Шесть лет назад Александр Лукашенко поручил передать это, тогда еще отстающее, предприятие Национальной академии наук. На строительство потратили 34 миллиона рублей. В 2020 году хозяйство стало работать, встало на ноги. Помещения рассчитаны более чем на 1 000 коров. Здесь разводят племенных датских красных буренок и используют особое инновационное оборудование для доения. Президенту предложили продегустировать продукцию из местного молока.  

«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе-4

Кроме того, главе государства показали комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных растений. Он тоже принадлежит «Устью» и находится рядом. Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей.  

«Образец для всей страны». Александр Лукашенко посетил предприятие «Устенский» в Оршанском районе-7

Несмотря на эффективную работу Академии наук и довольно высокие урожаи, в целом по стране есть проблемы, связанные прежде всего с несоблюдением технологий.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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