На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака. Труп мужчины обнаружен 29 октября на линии белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с погибшим находились еще семь иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок.
По словам беженцев, в момент, когда случилась трагедия, они находились на территории Польши. Один из мужчин был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители не только игнорировали просьбы о медицинской помощи, но и избивали.
Татьяна Савчик, СТВ:
Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.
Это уже не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом жестокого отношения к мигрантам со стороны правоохранительных органов отдельных стран ЕС.
Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры». Подробнее здесь.