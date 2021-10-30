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На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв

30 октября 2021 12:04
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака. Труп мужчины обнаружен 29 октября на линии белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с погибшим находились еще семь иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок.

На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв-1

По словам беженцев, в момент, когда случилась трагедия, они находились на территории Польши. Один из мужчин был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители не только игнорировали просьбы о медицинской помощи, но и избивали.

Татьяна Савчик, СТВ:
Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

Это уже не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом жестокого отношения к мигрантам со стороны правоохранительных органов отдельных стран ЕС.

На границе погиб гражданин Ирака. Беженцев переместили из Польши на территорию Беларуси, когда мужчина был уже мёртв-4

Беженец на границе: «Нас задержали литовские полицейские. Они нас избивали, использовали электрошокеры». Подробнее здесь.

# Беженцы # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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