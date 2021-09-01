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«Где я бегал с Колей с автоматом». Вот что подарили Лукашенко на день рождения

01 сентября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Журналисты поинтересовались днем рождения Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко признался, что не видит смысла пышно отмечать очередную дату. Глава государства принимает поздравления с благодарностью, но не любит лести и лишней помпезности. Все же о некоторых подарках, полученных на недавний праздник, Президент рассказал.

«Где я бегал с Колей с автоматом». Вот что подарили Лукашенко на день рождения-1

Мария Дадалко, обозреватель газеты «Звязда»:
Какие пожелания, возможно, поздравления вам особенно запомнились либо, может быть, даже удивили?

«Где я бегал с Колей с автоматом». Вот что подарили Лукашенко на день рождения-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне говорят: а что подарить? То, что своими руками сделаете, то мне и подарить. Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка, работает в службе безопасности папа, а она учится в Академии искусств. Ну я часть подарков ей отправил, потому что картина монументальная. Я сказал: во Дворец Независимости поставьте, чтобы видели. Этот такой важный в жизни моей был момент и мы поставим. Она довольно точно схватила этот момент. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Мария Дадалко # Фотофакт

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