«Где я бегал с Колей с автоматом». Вот что подарили Лукашенко на день рождения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мне говорят: а что подарить? То, что своими руками сделаете, то мне и подарить. Написали картину, где я бегал с Колей с автоматом. Одна девчонка, работает в службе безопасности папа, а она учится в Академии искусств. Ну я часть подарков ей отправил, потому что картина монументальная. Я сказал: во Дворец Независимости поставьте, чтобы видели. Этот такой важный в жизни моей был момент и мы поставим. Она довольно точно схватила этот момент. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина.