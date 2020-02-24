25 февраля в Ветке, а 26 в Круглом. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
25 февраля на вопросы жителей Ветки готова ответить начальник главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская, а в Лельчицах прием граждан будет вести помощник Президента по Гомельской области. В этот же день в Полоцке на связь с жителями выйдет помощник главы государства по Витебскому региону.
26 февраля выездные приемы пройдут в Круглом, где с людьми будет общаться глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, и в Московском районе Минска.
27 февраля вопросы граждан выслушают заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков (встреча будет проходить в Лунинце) и начальник одного из управлений Администрации Жанна Тищенко, которая отправится в Узду. Ну а в 28 февраля выездной прием проведет первый заместитель начальника управления кадровой политики Администрации.