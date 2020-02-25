Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Июньскую зарю 1941 года обшарили немецкие бинокли. Марш вражеских сапог и фраза: «Сдавайтесь!», – как сейчас помнит. Ее семью угнали в немецкий концлагерь. И хлеб только снился.

Галина Черник, бывший узник концлагеря, местный житель:

Мама мою сестру на руках везла. Сгоняли, палили, сколько деревень у нас выпалили, Юровские. У нас и корова была, и свинья – все забрали и закололи.

На Ивьевской земле сражались воины легендарной 24-ой Самаро-Ульяновской Железной стрелковой дивизии. В конце июня – в начале июля 1941 года, чтобы прошли советские танки на Березине, соорудили временный мост из мешков муки. В ходе боёв были подбиты более 100 вражеских танков и сбито 8 самолётов.

Евгений Забродский, ученик 9-го класса ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:

Деревни Пацевичи, Белый берег, Ягодень, Заберезь – это были лесные деревни, возле них были непроходимые болота. Неудивительно, что эти леса стали местом дислокации многих партизанских бригад. К примеру, бригада «Неуловимые», под командованием Морозова Анатолия Григорьевича. За голову майора Морозова немцы назначили сумму 40 тысяч марок, как за знаменитого Батьку Миная.

«Морозовцы» были родом из Москвы. 30 сентября 1943 года они выступили из района Полоцка, прошли с боями более 450 км и в декабре 1943 года оказались в Налибокской пуще. Так, деревня Бакшты стала превращаться в партизанскую республику. Людмила Волконовская, заведующий историко-краеведческого музея «Спадчына» ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:

Как вспоминает жительница деревни Рассолишки, Виршич Мария, когда пришли «морозовцы», они навели порядок. Ее мама пекла хлеб партизанам. С 15 декабря 1943 года по 7 июня 1944-го партизанами этой бригады были уничтожены 103 вражеских эшелона с боевой техникой, убиты более пяти тысяч фашистских солдат.

В 1944 году началась рельсовая война. «Неуловимые» решили преподнести сюрприз оккупантам и 20 июня с трех направлений начали громить немецкий гарнизон на станции Юратишки. За три часа неприятель потерял около 300 человек. Людмила Волконовская:

Громила врагов и партизанская бригада имени Александра Невского под командованием Бойкова. Эта бригада, в основном, состояла из местных жителей. Партизаны бригады имени Александра Невского пустили под откос 44 эшелона с боевой силой и вражеской техникой.

Во время блокад жители Бакшт убегали в леса. Над головой свистели пули. Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Людмила Волконовская:

Немцы по громкоговорителю обвещали: «Рус Манька, рус Ванька, выходи, сдавайся». Направляли боевые единицы пехоты, артиллерии, авиации, танки, но подавить народное сопротивление оккупанты не смогли.

Сил придавала вера в Победу. Жители помогали лесным солдатам оружием и собирали снаряды. Из них партизаны выплавляли тол, делали мины для подрыва вражеских эшелонов. Сегодня в краеведческом музее живет память о героях своего времени. Людмила Волконовская:

Вот этот солдатский котелок был в личном пользовании солдата Полозкова. Этот котелок Тандышева.

Вот эту каску, штык, нож и патроны буквально недавно, в октябре принесли в школьный музей. Наши лесники до сих пор находят реликвии времен Великой Отечественной войны.

Многие бойцы навсегда остались лежать в непокорённой земле. 9 мая 1964 года во славу партизанских бригад и воинов 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии в центре Бакшт установили памятник на братской могиле. В честь тех, кто подарил мир.