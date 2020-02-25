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Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

25 февраля 2020 07:41
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Июньскую зарю 1941 года обшарили немецкие бинокли. Марш вражеских сапог и фраза: «Сдавайтесь!», – как сейчас помнит. Ее семью угнали в немецкий концлагерь. И хлеб только снился.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-1

Галина Черник, бывший узник концлагеря, местный житель:
Мама мою сестру на руках везла. Сгоняли, палили, сколько деревень у нас выпалили, Юровские. У нас и корова была, и свинья все забрали и закололи.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-4

На Ивьевской земле сражались воины легендарной 24-ой Самаро-Ульяновской Железной стрелковой дивизии. В конце июня – в начале июля 1941 года, чтобы прошли советские танки на Березине, соорудили временный мост из мешков муки. В ходе боёв были подбиты более 100 вражеских танков и сбито 8 самолётов.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-7

Евгений Забродский, ученик 9-го класса ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:
Деревни Пацевичи, Белый берег, Ягодень, Заберезь это были лесные деревни, возле них были непроходимые болота. Неудивительно, что эти леса стали местом дислокации многих партизанских бригад. К примеру, бригада «Неуловимые», под командованием Морозова Анатолия Григорьевича. За голову майора Морозова немцы назначили сумму 40 тысяч марок, как за знаменитого Батьку Миная.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-10

«Морозовцы» были родом из Москвы. 30 сентября 1943 года они выступили из района Полоцка, прошли с боями более 450 км и в декабре 1943 года оказались в Налибокской пуще. Так, деревня Бакшты стала превращаться в партизанскую республику.

Людмила Волконовская, заведующий историко-краеведческого музея «Спадчына» ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:
Как вспоминает жительница деревни Рассолишки, Виршич Мария, когда пришли «морозовцы», они навели порядок. Ее мама пекла хлеб партизанам. С 15 декабря 1943 года по 7 июня 1944-го партизанами этой бригады были уничтожены 103 вражеских эшелона с боевой техникой, убиты более пяти тысяч фашистских солдат.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-13

В 1944 году началась рельсовая война. «Неуловимые» решили преподнести сюрприз оккупантам и 20 июня с трех направлений начали громить немецкий гарнизон на станции Юратишки. За три часа неприятель потерял около 300 человек.

Людмила Волконовская:
Громила врагов и партизанская бригада имени Александра Невского под командованием Бойкова. Эта бригада, в основном, состояла из местных жителей. Партизаны бригады имени Александра Невского пустили под откос 44 эшелона с боевой силой и вражеской техникой.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-16

Во время блокад жители Бакшт убегали в леса. Над головой свистели пули. Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить.

Людмила Волконовская:
Немцы по громкоговорителю обвещали: «Рус Манька, рус Ванька, выходи, сдавайся». Направляли боевые единицы пехоты, артиллерии, авиации, танки, но подавить народное сопротивление оккупанты не смогли.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-19

Сил придавала вера в Победу. Жители помогали лесным солдатам оружием и собирали снаряды. Из них партизаны выплавляли тол, делали мины для подрыва вражеских эшелонов. Сегодня в краеведческом музее живет память о героях своего времени.

Людмила Волконовская:
Вот этот солдатский котелок был в личном пользовании солдата Полозкова. Этот котелок Тандышева.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-22

Вот эту каску, штык, нож и патроны буквально недавно, в октябре принесли в школьный музей. Наши лесники до сих пор находят реликвии времен Великой Отечественной войны.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-25

Многие бойцы навсегда остались лежать в непокорённой земле. 9 мая 1964 года во славу партизанских бригад и воинов 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии в центре Бакшт установили памятник на братской могиле. В честь тех, кто подарил мир.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-28

Анастасия Макеева, корреспондент:
В этой капсуле живет память о всех бойцах Ивьевской земли. 9 мая во время акции во славу общей Победы, она будет передана в один из православных храмов Минска.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем-31

# Великая Отечественная война # общество # Галина Черник # Евгений Забродский # Людмила Волконовская # Фотофакт # История

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