В Центральном детском мире в Москве взорвался баллон с газом – есть жертвы

Баллон с газом взорвался на втором этаже Центрального детского магазина в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным погиб 1 человек, трое пострадали. Они госпитализированы. На место прибыли десять карет скорой помощи. В здании идет эвакуация, работают экстренные службы. МЧС утверждают, что признаков пожара в торговом центре нет. Следственные органы устанавливают причину ЧП. Предварительно это техническая неисправность оборудования.