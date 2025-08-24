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В Центральном детском мире в Москве взорвался баллон с газом – есть жертвы

24 августа 2025 10:35
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Баллон с газом взорвался на втором этаже Центрального детского магазина в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном детском мире в Москве взорвался баллон с газом – есть жертвы-2

По предварительным данным погиб 1 человек, трое пострадали. Они госпитализированы. На место прибыли десять карет скорой помощи. В здании идет эвакуация, работают экстренные службы. МЧС утверждают, что признаков пожара в торговом центре нет. Следственные органы устанавливают причину ЧП. Предварительно это техническая неисправность оборудования.

# ЧП # Новости России

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