В Крупском районе реализуют госпрограмму «Один район – один проект». Куда направят инвестиции?

Сотня рабочих мест и выпуск импортозамещающей продукции. В Крупском районе реализуют инвестиционные инициативы по госпрограмме «Один район – один проект». В их числе создание современного производства по выпуску зерноочистительных сушильных комплексов на базе машиностроительного завода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главным событием ушедшего года для коллектива предприятия стало участие в государственной программе «Один район – один проект». Ощутимый импульс машиностроительному заводу дала инновационная разработка по созданию современного производства, где будут выпускать зерноочистительные комплексы

Сейчас разработка находится на стадии проектирования. В ближайшее время ее отправят на государственную экспертизу. А к строительству инновационного производства приступят уже в 2025 году.