В Крупском районе реализуют госпрограмму «Один район – один проект». Куда направят инвестиции?
Сотня рабочих мест и выпуск импортозамещающей продукции. В Крупском районе реализуют инвестиционные инициативы по госпрограмме «Один район – один проект». В их числе создание современного производства по выпуску зерноочистительных сушильных комплексов на базе машиностроительного завода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие перспективы ожидают предприятие? Расскажет Алеся Иванова.
Главным событием ушедшего года для коллектива предприятия стало участие в государственной программе «Один район – один проект». Ощутимый импульс машиностроительному заводу дала инновационная разработка по созданию современного производства, где будут выпускать зерноочистительные комплексы
Сейчас разработка находится на стадии проектирования. В ближайшее время ее отправят на государственную экспертизу. А к строительству инновационного производства приступят уже в 2025 году.
Андрей Лютин, технический директор предприятия по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна:
В рамках данного проекта будет реконструирован ряд зданий, расположенных на нашей производственной территории. Основные объекты: реконструкция котельной – она будет реконструирована под центральный склад. На вновь возведенных производственных площадях будет установлено новое оборудование.
В рамках проекта на предприятии планируют запустить инновационную продукцию – это конвейерные зерносушилки, которые до этого не выпускал ни один белорусский завод.
Алеся Иванова, корреспондент:
Ежегодно на предприятии происходит обновление материально-технической базы. Только за прошлый год здесь инвестировали более 3 миллионов рублей в основной капитал. Приобрели два дополнительных станка лазерной резки, погрузчик, а еще около 10 единиц нового транспортного оборудования. Все это позволит увеличить объемы и качество производства, а также сократить издержки.
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