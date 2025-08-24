Великобританию охватила волна протестов против размещения беженцев в гостиницах

Миграционный кризис стал проблемой номер один для британской общественности. Накануне Королевство охватила всенародная волна протестов против размещения беженцев в гостиницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых городах в ответ на это защитники мигрантов также организовали митинги. Между двумя группами демонстрантов произошли столкновения.

Десятки человек были задержаны. Для усмирения толпы на улицы пришлось вывести значительное количество полиции. Отметим, что проблема размещения просителей убежища обострилась после решения суда о приостановке использования отеля в Эппинге в качестве пристанища для мигрантов. Этот случай побудил противников этого еще активнее бороться с законодательством, которое обязывает власти размещать беженцев в стране несмотря ни на что. Использование гостиниц не рассматривалось широко до 2020 года, когда число мигрантов резко возросло.

Так, в августе официальные данные показали, что число заявлений о предоставлении убежища достигло рекордно высокого уровня, превысив 110 тысяч в 2025 году. При этом 35 % от общего числа нуждающихся в размещении заселяются в гостиницы и содержатся за государственный счет.