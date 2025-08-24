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Великобританию охватила волна протестов против размещения беженцев в гостиницах

24 августа 2025 10:36
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Миграционный кризис стал проблемой номер один для британской общественности. Накануне Королевство охватила всенародная волна протестов против размещения беженцев в гостиницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых городах в ответ на это защитники мигрантов также организовали митинги. Между двумя группами демонстрантов произошли столкновения.

Великобританию охватила волна протестов против размещения беженцев в гостиницах-2

Десятки человек были задержаны. Для усмирения толпы на улицы пришлось вывести значительное количество полиции. Отметим, что проблема размещения просителей убежища обострилась после решения суда о приостановке использования отеля в Эппинге в качестве пристанища для мигрантов. Этот случай побудил противников этого еще активнее бороться с законодательством, которое обязывает власти размещать беженцев в стране несмотря ни на что. Использование гостиниц не рассматривалось широко до 2020 года, когда число мигрантов резко возросло.

Так, в августе официальные данные показали, что число заявлений о предоставлении убежища достигло рекордно высокого уровня, превысив 110 тысяч в 2025 году. При этом 35 % от общего числа нуждающихся в размещении заселяются в гостиницы и содержатся за государственный счет.

# Международная политика

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