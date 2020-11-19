Умер белорусский художник Валерий Шкарубо. Его наследие хранится в музеях 17 стран

Новости Беларуси. Большая потеря в мире белорусского искусства. Не стало Валерия Шкарубо, художника, бесконечно любившего Беларусь, свой родной Борисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая потеря в мире белорусского искусства. Не стало Валерия Шкарубо, художника, бесконечно любившего Беларусь, свой родной Борисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Близкие и коллеги Валерия Федоровича рассказывают о том, что он был одержим своей профессией, много времени проводил на природе, где и черпал идеи для своих работ. Жанру пейзажа Шкарубо оставался верен всю свою жизнь.
Он оставил после себя огромное наследие, хранящееся в музеях 17 стран, и светлую память.