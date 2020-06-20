Александр Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Новости Беларуси. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси заявил 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилёвской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника – юбилея Великой Победы.

«Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», – подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения.

«Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», – заявил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны.

«Не можем, потому что забытые эмоции – это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», – подчеркнул он.