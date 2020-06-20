Александр Лукашенко: наша главная задача – всех нас – защитить страну

Новости Беларуси. Главная общая задача – защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых деревень Могилёвской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет более мирных людей, чем мы – белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно. Мы получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи. Без руководства, правительства, денег. Да что без денег – кушать нечего было.

Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

Александр Лукашенко:

Создавая всё это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на ней своим умом без плётки, не в лаптях. Красивыми, спокойными и мудрыми. Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому – Беларусь, нам снова придётся (пусть мирным путём на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой.

«Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и всё то, что сделал наш белорусский народ», – заявил глава государства.

Президент заметил, что нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

Александр Лукашенко:

Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, во имя детишек, которые не видели, что такое детский сад, школа. Мы должны сохранить свою страну. И мы её сохраним.