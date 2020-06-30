Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве

Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочим визитом в России. Глава государства отправился в Ржев на открытие мемориала советскому солдату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принять участие в торжественной церемонии Александра Лукашенко пригласил президент России во время парада в Москве.

Этот совместный визит к новому месту памяти погибших воинов одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной станет закономерным продолжением празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы.

Мемориальный комплекс, построенный на народные пожертвования, возвели за два года. Он включает в себя музей, аллею, по обе стороны которой расположены 6-метровые панели. На них высечены имена 17 181 убитого под Ржевом. Центральный объект мемориала – 25-метровая скульптура советского солдата, подол шинели которого превращается в стаю журавлей, символ павших воинов.