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Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве

30 июня 2020 10:38
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Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочим визитом в России. Глава государства отправился в Ржев на открытие мемориала советскому солдату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве-1

Принять участие в торжественной церемонии Александра Лукашенко пригласил президент России во время парада в Москве.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве-4

Этот совместный визит к новому месту памяти погибших воинов одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной станет закономерным продолжением празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве-7

Мемориальный комплекс, построенный на народные пожертвования, возвели за два года. Он включает в себя музей, аллею, по обе стороны которой расположены 6-метровые панели. На них высечены имена 17 181 убитого под Ржевом. Центральный объект мемориала – 25-метровая скульптура советского солдата, подол шинели которого превращается в стаю журавлей, символ павших воинов.   

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент примет участие в открытии мемориала в Ржеве-10

Ожидается также, что после церемонии Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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