Учтите, какие культуры на этом месте росли в прошлом сезоне. Что ещё нужно знать при посадке капусты

Летом на нашем столе настоящее изобилие урожая, почетное место занимает и царица овощей – капуста. Капризная культура требует тщательного ухода. Чтобы вырастить богатый урожай, важно знать: когда и как высаживать капусту в открытый грунт.

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?

Капуста вытягивает из почвы много питательных веществ, при посадке важно учитывать, какие культуры на выбранном месте сажали в прошлом сезоне. Желательно, чтобы это был картофель, огурцы или лук. Правильно выполнив пересадку в открытый грунт, вы сможете получить вкусный урожай капусты.