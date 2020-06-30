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Учтите, какие культуры на этом месте росли в прошлом сезоне. Что ещё нужно знать при посадке капусты

30 июня 2020 08:48
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Летом на нашем столе настоящее изобилие урожая, почетное место занимает и царица овощей – капуста. Капризная культура требует тщательного ухода. Чтобы вырастить богатый урожай, важно знать: когда и как высаживать капусту в открытый грунт.

Учтите, какие культуры на этом месте росли в прошлом сезоне. Что ещё нужно знать при посадке капусты-1

Этот день идеален для посадки капусты. Как сделать это правильно?

Капуста вытягивает из почвы много питательных веществ, при посадке важно учитывать, какие культуры на выбранном месте сажали в прошлом сезоне. Желательно, чтобы это был картофель, огурцы или лук. Правильно выполнив пересадку в открытый грунт, вы сможете получить вкусный урожай капусты.

# Растения и цветы # общество # Елена Досина-Дубешко # Вера Позняк # Фотофакт # растения

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