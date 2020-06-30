Можно заключить соглашение о детях, а задолженность по алиментам будут рассчитывать по-новому. Что изменится с 1 июля
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции РБ – Жанна Михалевич и консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь – Юлиан Мисюкевич.
Какие новшества появились в законодательстве?
Жанна Михалевич, заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь:
С 1 июля 2020 года родители могут заключить соглашение о детях, независимо, состоят они в браке либо не состоят. Соглашение о детях заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение о детях определяется: с кем из родителей будут проживать дети, размер алиментов, порядок выезда из Республики Беларусь и иные вопросы воспитания и содержания детей.
При расторжении брака одному из родителей нужно платить алименты, но часто им как-то удается этого избежать какими-то нечестными способами.
Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции РБ:
Далеко не все родители могут в добровольном порядке в интересах ребенка договориться о содержании своих несовершеннолетних детей. В данном случае для разрешения, для обеспечения прав ребенка взыскателю необходимо обратиться в территориальный орган принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного производства, приложив к нему соответствующие исполнительные документы, выданные судом, и уже судебный исполнитель по результатам рассмотрения данного пакета документов вынесет постановление о возбуждении исполнительного производства. Немаловажную роль в данной ситуации играет еще и оперативность получения судебным исполнителем информации о материальном положении должника. В данном плане министерством юстиции сделана огромная работа автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения. Сейчас интегрировано с информационными системами сторонних государственных органов и организаций, что позволило уже сейчас в режиме реального времени по нажатию одной кнопки получить информацию, к примеру, о месте работы должника, о получаемом доходе, о зарегистрированном за должником транспортном средстве, недвижимом имуществе и т. д.
Уже с 1 июля основой для расчета задолженности с неработающих граждан будет выступать бюджет прожиточного минимума. Данная система расчета будет применяться в тех случаях, когда должник не работает, либо им не предоставлена информация о получаемом им доходе. С 1 июля текущего года задолженность с граждан неработающих будет определяться следующим образом: на одного ребенка 50% бюджета прожиточного минимума, на двух – 100% и на трех и более – 150%.
Еще один важный вопрос – это взыскание алиментов с граждан, проживающих на территории Российской Федерации. На сегодняшний день нет необходимости в специальной процедуре признания судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Они могут быть направлены непосредственно взыскателем через уполномоченный орган одного государства в уполномоченный орган другого.
Экстрадируют человека из России или просто денежку перешлют?
Юлиан Мисюкевич:
Денежку.
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