Можно заключить соглашение о детях, а задолженность по алиментам будут рассчитывать по-новому. Что изменится с 1 июля

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции РБ – Жанна Михалевич и консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь – Юлиан Мисюкевич. Какие новшества появились в законодательстве? Жанна Михалевич, заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь:

С 1 июля 2020 года родители могут заключить соглашение о детях, независимо, состоят они в браке либо не состоят. Соглашение о детях заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение о детях определяется: с кем из родителей будут проживать дети, размер алиментов, порядок выезда из Республики Беларусь и иные вопросы воспитания и содержания детей.

При расторжении брака одному из родителей нужно платить алименты, но часто им как-то удается этого избежать какими-то нечестными способами. Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции РБ:

Далеко не все родители могут в добровольном порядке в интересах ребенка договориться о содержании своих несовершеннолетних детей. В данном случае для разрешения, для обеспечения прав ребенка взыскателю необходимо обратиться в территориальный орган принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного производства, приложив к нему соответствующие исполнительные документы, выданные судом, и уже судебный исполнитель по результатам рассмотрения данного пакета документов вынесет постановление о возбуждении исполнительного производства. Немаловажную роль в данной ситуации играет еще и оперативность получения судебным исполнителем информации о материальном положении должника. В данном плане министерством юстиции сделана огромная работа автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения. Сейчас интегрировано с информационными системами сторонних государственных органов и организаций, что позволило уже сейчас в режиме реального времени по нажатию одной кнопки получить информацию, к примеру, о месте работы должника, о получаемом доходе, о зарегистрированном за должником транспортном средстве, недвижимом имуществе и т. д.